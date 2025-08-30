国家元首：宪法成为哈萨克斯坦独立与主权的坚实基石

贺词全文如下：

尊敬的同胞们！衷心祝贺大家宪法日快乐！

30年前，在全民公投中，我们的人民通过了宪法，作出了历史性选择。宪法已成为哈萨克斯坦共和国独立和国家主权的坚实基础，鲜明体现了决定我们民族现在与未来的核心价值观和原则。宪法奠定了哈萨克斯坦作为社会法治国家的根基，不分民族和宗教，平等保障全体公民的利益，被视为社会和谐与国内稳定的重要保障。正是依托这部根本大法，我们在各领域取得了显著成就。

三年前，为适应国家发展进入新的历史阶段，我们实施了一次大规模宪法改革。其核心成果是，在“强有力的总统—有影响力的议会—负责任的政府”理念框架下推动了政治体制现代化。改革突出强调了人权保障，确立了法律与秩序的最高地位，并在宪法中增添了若干具有创新意义的新条款，这在国际实践中尚属首次。威尼斯委员会、其他权威国际组织及多位外国专家均对哈萨克斯坦的宪法改革给予高度评价。

如果我们要建设一个公正、廉洁、强大和安全的哈萨克斯坦，公民必须尊重并严格遵守宪法的全部条款。在宪法框架下，我们已经为全国人民投身祖国建设、开展创造性劳动创造了必要条件。宪法正是凝聚全民族力量、实现国家战略目标的基石。

衷心祝愿全国人民身体健康、生活幸福！