09:34, 21 七月份 2025 | GMT +5
国际水资源专家高度评价哈萨克斯坦新版《水法典》
（哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦水资源和灌溉部消息，国际水资源管理研究所中亚地区高级研究员伊斯坎达尔·阿卜杜拉耶夫对哈萨克斯坦近期通过的新《水法典》给予高度评价
专家指出，哈萨克斯坦推进水资源立法现代化的举措，已成为中亚地区其他国家可借鉴的积极范例。
- 新版《水法典》是一份将哈萨克斯坦本国实践与国际最佳经验相结合的系统性文件，内容涵盖了气候变化及水资源形成条件变化等多项关键要素。从这一角度来看，这部法典可作为中亚国家更新水资源立法的重要参考。水资源领域在持续发展，随之而来的挑战也在不断出现，而应对这些挑战必须依靠强有力的制度基础。 - 阿卜杜拉耶夫在评论中表示。
据了解，该法典自2024年6月10日起正式生效。
据水资源和灌溉部介绍，法典编写工作基于五项核心原则：
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视水资源为生态系统不可分割的一部分，是民众生存的基础和经济发展的基石；
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保护水资源，防止其枯竭；
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综合利用地表水和地下水；
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推广节水技术，并适应气候变化；
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鼓励公众参与水资源的保护与管理。
【编译：达娜】