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    09:34, 21 七月份 2025 | GMT +5

    国际水资源专家高度评价哈萨克斯坦新版《水法典》

    哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦水资源和灌溉部消息，国际水资源管理研究所中亚地区高级研究员伊斯坎达尔·阿卜杜拉耶夫对哈萨克斯坦近期通过的新《水法典》给予高度评价

    Абдуллаев
    Фото: ҚР Сув ресурслари ва ирригация вазирлиги

    专家指出，哈萨克斯坦推进水资源立法现代化的举措，已成为中亚地区其他国家可借鉴的积极范例。

    - 新版《水法典》是一份将哈萨克斯坦本国实践与国际最佳经验相结合的系统性文件，内容涵盖了气候变化及水资源形成条件变化等多项关键要素。从这一角度来看，这部法典可作为中亚国家更新水资源立法的重要参考。水资源领域在持续发展，随之而来的挑战也在不断出现，而应对这些挑战必须依靠强有力的制度基础。 - 阿卜杜拉耶夫在评论中表示。

    据了解，该法典自2024年6月10日起正式生效。

    据水资源和灌溉部介绍，法典编写工作基于五项核心原则：

    1. 视水资源为生态系统不可分割的一部分，是民众生存的基础和经济发展的基石；

    2. 保护水资源，防止其枯竭；

    3. 综合利用地表水和地下水；

    4. 推广节水技术，并适应气候变化；

    5. 鼓励公众参与水资源的保护与管理。

    【编译：达娜】

    标签:
    哈萨克斯坦 水利
    Дана Нұрбақыт
    Дана Нұрбақыт
    编译
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