国际水资源专家高度评价哈萨克斯坦新版《水法典》

专家指出，哈萨克斯坦推进水资源立法现代化的举措，已成为中亚地区其他国家可借鉴的积极范例。

- 新版《水法典》是一份将哈萨克斯坦本国实践与国际最佳经验相结合的系统性文件，内容涵盖了气候变化及水资源形成条件变化等多项关键要素。从这一角度来看，这部法典可作为中亚国家更新水资源立法的重要参考。水资源领域在持续发展，随之而来的挑战也在不断出现，而应对这些挑战必须依靠强有力的制度基础。 - 阿卜杜拉耶夫在评论中表示。