布拉拜国家公园24周年：面积扩展55%，动物种群增长5倍

近四分之一世纪以来，布拉拜国家公园在生态保护和恢复方面取得了显著成就。公园面积从最初的83,510公顷扩大到如今的129,485公顷，增长了近55%。

国家公园面积的扩展为独特的生态系统提供了更广阔的保护范围，并为15种以上的野生动物创造了更为广阔的栖息地。包括鹿、西伯利亚狍和野猪在内的动物种群数量增长了5倍以上，充分证明了公园为它们提供了良好的生存和繁殖环境。

Фото: «Бурабай» ұлттық паркі

在24年间，公园工作人员积极参与植树造林，共种植了1000多万株松树和桦树，覆盖面积近1400公顷。通过这些努力，布拉拜国家公园的森林面积增加了6.2%，为区域生态环境的改善做出了重要贡献。

为了更好地保护这一地区美丽的自然景观和丰富的生物多样性，布拉拜国家公园于2020年率先在国内引入了智能火灾预警系统。这项创新技术大幅提高了对火灾的响应速度，使得失火面积减少了数十倍，从而有效保护了公园内的自然资源。

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布拉拜国家公园的发展成就不仅获得了国内的高度认可。2015年，布拉拜国家公园被评为哈萨克斯坦最佳国家公园，充分肯定了其在自然保护和生态旅游方面的杰出贡献。

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2022年，布拉拜国家公园更被纳入联合国教科文组织生物圈保护区网络。这一殊荣不仅再次证明了公园的独特性及其在全球保护区网络中的重要地位，也为公园带来了更多国际合作和经验交流的机会，有助于推动自然保护和可持续发展。

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布拉拜国家公园的发展历程是一部成功的生态保护、生态旅游发展和不断追求改善动植物生存环境的史诗。这既是公园全体工作人员为自己送上的最佳生日礼物，也是献给全体哈萨克斯坦人民的宝贵礼物。

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【编译：阿遥】