布拉拜国家公园捕捉到珍稀鸟类影像

（哈萨克国际通讯社讯）近日， 布拉拜国家公园工作人员在园内捕捉到了乌林鸮珍贵影像。

根据布拉拜国家公园的社交媒体账号介绍，这种大灰猫头鹰已被列入哈萨克斯坦濒危鸟类红皮书。

据介绍，布拉拜国家公园的自然保护督察员阿依别克·阿克朱尼斯在日常巡逻中，意外发现了一只大灰猫头鹰，它正栖息在一棵白桦树的树枝上。

-我从未见过这种鸟，当我看到它时，我迅速掏出手机开始拍摄。我把这段视频展示给我们的鸟类专家，他们告诉我这是极为罕见的大灰猫头鹰。- 阿依别克·阿克朱尼斯兴奋地表示。

乌林鸮，又被称为大灰猫头鹰，是一种非常大型的猫头鹰，分布在北半球。它们的特征包括大圆头、灰色的面部、明亮的黄色眼睛和深色的环绕眼睛区域。它们的下半身呈浅色，并有深色斑纹，而上半身呈灰色并有淡色斑纹。与其他猛禽不同的是，乌林鸮没有耳羽，但却拥有最宽大的面盘。据了解，这已经是鸟类学者第二次在国家公园内发现这种珍稀鸟类。在哈萨克斯坦，大灰猫头鹰主要栖息在塔尔巴哈台山脉和卡顿卡拉盖国家自然公园内。

【编译：阿遥】