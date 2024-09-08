布拉拜国家公园发现珍稀菌种 已被列入多国红皮书

近日，“布拉拜”国家自然公园的科研人员在野外考察过程中发现了一种罕见的菌类。

据国家公园新闻处消息，此次发现的珍稀菌类包括变异盘菌（Peziza varia）、赭鹿花菌（Gyromitra infula）、锥形湿伞（Hygrocybe conica）、雅形枝瑚菌（Ramaria eumorpha）、灰喇叭菌（Craterellus cornucopioides）、梭孢环柄菇（Lepiota magnispora）和施魏暗孔菌（Phaeolus schweinitzii）。

Фото: «Бурабай» МҰТП баспасөз қызметі

其中，最引人注目的是一种疑似为棒瑚菌属（Clavariadelphus sp.）的菌类。该菌类的上部呈细棒状，颜色通常为黄色或淡黄色，有时甚至呈现红色。其最显著的特点是每3-5年才生长一次。目前，棒瑚菌属已被多个国家列入濒危物种红皮书。

-发现疑似棒瑚菌属的菌类是一项重要的科研突破，未来它有可能被列入哈萨克斯坦濒危物种红皮书。此次发现展示了布拉拜国家公园丰富的植物多样性，也表明我们需要对菌类进行更深入的研究和保护。-国家公园高级研究员、农学博士叶夫根尼·阿尔希波夫如是说。

为保护公园的生态多样性，布拉拜国家公园的科研团队已开始编制园内的菌类名录。

-在未来五年内，国家公园信息与生态监测部门的科研人员将首次编制出公园内所有菌类的名录。这将是深入研究生态系统、保护生物多样性的重要一步。菌物学（研究真菌的科学）对于理解生态系统中的过程具有特殊意义，因为真菌在分解有机物和维持土壤肥力方面发挥着关键作用。-阿尔希波夫补充道。

科研人员表示，公园内的田野调查不仅能增进对生态系统的理解，还将有助于制定更有效的保护措施。

Фото: «Бурабай» МҰТП баспасөз қызметі

-真菌在营养物质循环和树木健康中发挥着重要作用。因此，研究真菌对于保护国家公园的自然环境至关重要。-布拉拜国家公园植物学家尤利娅·博塞特指出。

【编译：阿遥】