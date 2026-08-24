突厥国家组织观察员团：哈萨克斯坦库鲁尔泰选举公开透明

他介绍说，观察员团由突厥国家组织秘书处代表，以及来自阿塞拜疆、吉尔吉斯斯坦、土耳其和乌兹别克斯坦中央选举委员会的代表组成。

“选举当天，观察员团分成两个小组，现场见证了阿斯塔纳市第194号和第228号投票站的开启。整个选举过程中，各项程序均按照哈萨克斯坦国家选举法律有序进行。为全面了解和监督投票进程，我们的观察员共走访了32个投票站。”古利耶夫说。

古利耶夫强调，观察员团在整个实地观察过程中，没有发现违反法律或干预选举进程的行为。

“观察员团没有发现任何违规行为，也没有发现任何干预选举进程的情况。同时，我们注意到，为保障公民自由表达意愿的权利，选举当天采取了所有必要的行政措施。”他补充道。

突厥国家组织观察员团还出席了阿斯塔纳市第39号投票站的开箱和现场计票工作。据其介绍，计票过程以及选举结果公布均符合哈萨克斯坦现行选举法律规定。

“观察员团没有发现任何可能影响选举结果的重大违规行为。我们还注意到，前往投票站的公民均能够自由进出，国际观察员也可以自由进入任何投票站，并在希望观察的区域开展工作。这为选举进程的公开性和问责性提供了保障。”古利耶夫总结说。

他同时指出，观察员团没有在各投票站发现未经许可的竞选宣传或相关宣传材料，也没有发现任何试图影响选举委员会正常工作或干预选民自主选择的行为。

“哈萨克斯坦共和国选举国际观察员团认为，此次选举按照国家和国际标准，以公开、透明的方式举行。我们向兄弟国家哈萨克斯坦共和国公民成功举行选举表示祝贺，并希望选举结果能够为哈萨克斯坦稳定与繁荣开启新的阶段作出贡献。”努鲁·古利耶夫说。

据此前报道，哈萨克斯坦中央选举委员会主席努尔兰·阿布德若夫公布了23日举行的库鲁尔泰选举初步结果，“公正党”得票率为71.17%。

按照法律规定，库鲁尔泰选举的最终结果，将在投票日起10天内正式确定并公布。

上海合作组织副秘书长米德洪发布了上合组织观察员团工作成果并指出，上合组织观察员团认定，此次库鲁尔泰选举具有公开、透明、可信和民主的特征。