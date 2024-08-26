国家油气公司下属子公司计划提升产油量

据了解，EmbaMunaiGas股份公司2023年的石油产量为272万吨，2024年计划为277万吨。

国家石油天然气公司的母公司——萨姆鲁克-卡泽纳控股公司董事会主席努尔兰·扎库波夫日前在哈萨克石油工业125周年之际到访Embamunaigas，向该公司员工表示祝贺。

访问期间，讨论了当前正在实施的项目。

2023年，EmbaMunaiGas股份公司的收入从2022年的3941亿坚戈增至4027亿坚戈，但净利润从2022年的576亿坚戈降至459亿坚戈，原因是销售成本从2022年的1753亿坚戈增至2023年的2020亿坚戈。

截至2023年底，企业留存收益为1230亿坚戈，而2022年底为1220亿坚戈。

EmbaMunaiGas股份公司拥有Kenbay、southern Novobogatinskoye、Taisogan区块、southern Novobogatinskoye West、Lima、Karaton Sarkamis、southern Novobogatinskoye等油田的底土使用合同。

【编译：木合塔尔·木拉提】