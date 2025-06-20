阿克莫拉州国家级工业园区吸引1.1万亿坚戈投资

该工业园区占地近1000公顷，毗邻首都，具备建设各类工厂和企业的良好条件。目前已有七个项目落地，吸引投资总额超过1.1万亿坚戈。

投资方来自中国、土耳其、新加坡和哈萨克斯坦，预计将创造超过4500个就业岗位。

阿克莫拉州州长玛拉特·阿赫梅特詹诺夫和农业部长阿依达尔别克·萨帕若夫出席了开园典礼。

阿赫梅特詹诺夫在致辞中表示，新工业园区将有力推动区域经济发展，并在国家工业化进程和吸引投资战略中发挥重要作用。

—这一国家级工业园区，计划引入哈萨克斯坦及外国领先企业的生产项目。产能的集中布局将对农业、加工业、物流业以及其他相关行业带来乘数效应，进而带动整个地区的发展。-他说。

萨帕若夫则强调了该项目的国家战略意义。

—该项目对我国具有重要意义。它将催生新的产业基础，拓宽就业渠道。我们正在有序推进支持措施，包括土地划拨和基础设施配套建设。今年全国已启动约180个工业项目，其中之一正是“AQMOLA”工业园区。其毗邻首都的地理优势将助力其成长为带动国家经济发展的重要节点。-萨帕若夫指出。

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其中一个重点项目是由中国大连和升控股集团有限公司投资建设的小麦深加工综合体。该项目将分三阶段实施，计划从2025年持续至2028年。第一阶段将建设谷氨酸钠、谷朊粉及相关产品的生产线。目前，投资方已启动商业计划制定及文件准备工作。

其他已公布项目包括：

由哈萨克斯坦“Terracottas” Astana Ceramic 有限责任合伙企业投资、计划于2027年底前建成的熟料产品生产厂；

土耳其“YDA Group”公司拟建设的农用化学品综合体，将生产各类化肥与农药；

哈萨克斯坦石油天然气研究所股份公司将建设液化天然气综合设施，采用可将天然气压缩600倍的新技术；

Atasu集团将建设交通物流中心；

Remsintez RK 有限责任合伙企业将设立农业机械设备制造厂；

中国企业 Eagle Architecture Technology Co., Ltd. 将建设一座集防水屋面材料、蒸压加气混凝土砌块、PVC与铝制幕墙、彩色玻璃、门窗生产于一体的多功能工厂。

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【编译：阿遥】