哈国家油气公司与中石油拟启动投资15亿美元的氮肥生产项目

消息称，该项目预计生产能力为120万吨/年，项目投资约为15亿美元，预计项目建设期将创造3000个新的工作机会，工厂投产运营后约创造400个新的工作岗位。

KMG公司表示，该公司已与技术许可方和国际领先的化肥贸易商签订了尿素出口协议。今年7月，KMG与中国石油天然气集团公司签署了深化合作、生产尿素和其他产品的协议。此前，KMG PetroChem有限公司（KMG的子公司）与中石油阿克托别天然气公司就项目可行性研究的编制达成了初步协议，会谈中确认了该协议。尿素是一种需求量很大的氮肥，全哈的需求量为35-40万吨。

本次与中石油集团会议的其他议题包括地质勘探项目、Urikhtau气田的天然气加工、奇姆肯特炼油厂（PKOP LLP）的扩建、阿特劳-肯基亚克和肯基亚克-库姆科尔输油管道运输能力的提升等项目。

Фото: kmg.kz

阿斯哈特·哈森诺夫还在北京会见了中石化董事长马永生。双方讨论了投资金额超过80亿美元的聚乙烯生产项目，以及PTA（对苯二甲酸）和PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）生产联合项目。

据此前报道，阿克套沥青厂扩建工程的建设和安装工作计划于2024年第四季度开工。

【编译：木合塔尔·木拉提】