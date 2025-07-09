国家元首表彰水务工作者 强调水资源战略重要性

- 城市和大部分农村居民已获得清洁饮用水。当前紧迫任务是为近500个村庄提供水源，特别是在饮用水净化方面。我们民族有句谚语“水也有其价值”，强调每一滴水的珍贵。合理使用水资源是个迫切问题。作家阿比什·凯基尔巴耶夫在小说《深井》中深刻阐述了水的价值和凿井者的劳动。目前，国家已推出节水资费政策，即“用得少、付得少”的原则。同时，国家积极支持采用节水技术的农民，最高可报销其80%的投入成本。如今，47万公顷土地已应用先进节水技术，这项工作未来将继续推进，因为节水是我们的重大战略任务。数字化工作也极为重要，需加快推进。坦白说，当前形势不容乐观。在“清洁哈萨克斯坦”全国行动中，我们正全面倡导节水文化。超过200万学生参与了“节约用水，守护未来”的大型项目。年轻一代应从小懂得水资源的珍贵，避免浪费。- 托卡耶夫总统说。