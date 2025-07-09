国家元首表彰水务工作者 强调水资源战略重要性
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在水务工作者专业节日之际向全国水利行业从业人员致贺，并强调水是生命之源，是全球各国至关重要的战略资源。
托卡耶夫总统在致辞中说：
- 我们拥有广袤的国土，但超过一半是沙漠和半沙漠地区。因此，对哈萨克斯坦而言，水资源问题堪称国家安全问题。水务行业始终受到国家的高度重视。2023年，我在对国民的讲话中特别强调了水资源高效利用的重要性。我们成立了水资源与灌溉部，明确了具体任务并启动了大规模改革。新《水法典》已获通过，大型基础设施项目正在实施，国家为此投入了大量资金并吸引外国投资。目前，约3万人在该行业工作，为城乡、工业和农业提供水资源保障。
总统指出，水务行业仍面临专业人才短缺的问题。
- 去年，我们成立了哈萨克斯坦国立水务与灌溉大学，相关专业的教育资助名额增加了一倍，超过500名学生获得国家资助。他们毕业后可通过‘持文凭赴农村’项目就业。此外，120名水务工作者正在中国进行经验交流和培训。改善水务工作者的社会保障尤为重要，去年他们的工资增长了25%，今年还将继续提高。总的来说，我们正系统性地推进各项工作。- 国家元首表示。
哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫强调，确保民众获得清洁饮用水是一项关键任务，近年已采取切实措施。
- 城市和大部分农村居民已获得清洁饮用水。当前紧迫任务是为近500个村庄提供水源，特别是在饮用水净化方面。我们民族有句谚语“水也有其价值”，强调每一滴水的珍贵。合理使用水资源是个迫切问题。作家阿比什·凯基尔巴耶夫在小说《深井》中深刻阐述了水的价值和凿井者的劳动。目前，国家已推出节水资费政策，即“用得少、付得少”的原则。同时，国家积极支持采用节水技术的农民，最高可报销其80%的投入成本。如今，47万公顷土地已应用先进节水技术，这项工作未来将继续推进，因为节水是我们的重大战略任务。数字化工作也极为重要，需加快推进。坦白说，当前形势不容乐观。在“清洁哈萨克斯坦”全国行动中，我们正全面倡导节水文化。超过200万学生参与了“节约用水，守护未来”的大型项目。年轻一代应从小懂得水资源的珍贵，避免浪费。- 托卡耶夫总统说。
总统表示，水安全已成为影响哈萨克斯坦可持续发展的核心问题。
他指出：- 为此，我们必须加强水外交，培养并选拔相关人才。尤其应重视与邻国合作，建立跨境河流流域的合理用水机制。哈萨克斯坦主张以理性、公平和平等原则使用水资源，同时通过履行相互义务保障水安全和地区稳定性。我们希望与邻国保持建设性对话和互利合作。哈萨克斯坦持续推动建立中亚国家水能联盟。得益于与地区国家的密切合作，去年我国农民获得了充足的灌溉用水，今年也将继续如此。全球对水的需求到2040年可能增加40%。在这种情况下，国际社会需共同努力。因此，哈萨克斯坦积极参与应对水危机的多边倡议。去年我在沙特阿拉伯的专题峰会上分享了解决水问题的主要方法。明年，我们计划在联合国框架内举办区域生态峰会。这些举措将有助于加强我国水安全。
总统在总结时向为水务发展作出贡献的行业工作者表示感谢。
- 水对经济、生态、人民健康及各领域都有重要影响。因此，保持水资源的清洁和可及至关重要。多年来，我们为拯救北部咸海进行了大量工作，海域正在恢复，湖面重现生机。还需采取具体措施保护里海、巴尔喀什湖及其他水源。俗话说，“水用得好是福，浪费则成灾”。去年，哈萨克斯坦多个地区遭受严重洪灾，这是前所未有的灾难。在这一艰难时期，你们展现了卓越的勇气和专业精神，日夜奋战，積極应对灾害后果。我向你们所有人表示衷心感谢。- 他说。
在隆重仪式上，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫为对哈萨克斯坦水务发展作出突出贡献的个人颁发了国家奖章。
【编译：木合塔尔·木拉提】