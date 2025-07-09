国家元首考察国内AI项目

具体来说：

阿斯塔纳智慧城市（SmartCity Astana）项目旨在通过引入创新技术，提升城市生活质量。该项目将部署超过10万个人工智能视频监控摄像头，打造数字化的首都。这将使公共场所潜在风险的在线识别成为可能，并迅速采取行动。该项目由一家私人合作伙伴全额资助。

AlemLLM项目是一个高精度的哈萨克语大型语言模型，并根据当地情况进行了调整。该模型在备选方案中性能最佳，旨在广泛应用于各个领域。

AI Kitap项目是一个数字人工智能教科书平台。它可以根据每个学生的教育水平、学业成绩和个人偏好进行教学。

Baspana Hub为公民提供在线住房解决方案的数字生态系统。通过该系统，您可以在市场上搜索和购买房屋，获得与房地产相关的政府服务，并在线订购维修或建筑材料的估价。该项目未引入外部资金或投资。

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Biny.co是国内货运领域的初创企业。该团队参与了谷歌创业项目“丝绸之路加速器”项目，并进入前三名。其客户包括卡塔尔邮政、可口可乐、Gorilla Asia 和 Zeta Trade。

Surfaice.pro是一家由哈萨克斯坦人在硅谷创立的科技公司。这家初创公司致力于为建筑行业开发创新解决方案。其业务遍及美国五个州。该公司已从 Big Sky Capital 和 Shadow Ventures 获得 150 万美元投资。

OlympIQ是一个促进体育产业发展的技术平台。该系统能够利用人工智能处理分析、运营、医疗和组织数据。

森林火灾预警系统将显著缩短灭火时间，降低灾害规模和成本。该项目基于视频监控、视频分析和人工智能技术。该系统已纳入“布拉拜”国家自然公园和“额尔齐斯森林”保护区。

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AI协议代理是一项人工智能服务，根据政府机构会议的录音记录，转录并准备会议纪要。该项目旨在加快文件流转速度，减少人工劳动，并提高信息的准确性和安全性。

人工智能治疗师是一款基于语音输入信息自动生成医疗文档的人工智能系统。该项目可以构建患者病史，并预先确定可能的诊断。它还能自动生成包含相关临床建议的医疗报告。

利用互联网（PACS系统）集中化放射学研究的项目旨在早期发现肿瘤疾病。该系统可以存储和处理医学图像。

据此前报道，托卡耶夫总统9日下午视察首都第三热电站，并出席超级计算机启动仪式。

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【编译：小穆】