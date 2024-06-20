突厥国家国际多式联运协定获批：将成立交通运输发展联合委员会

参议院议员阿曼格勒德·努戈曼诺夫详细介绍了法案的主要内容。他指出，该协定于2022年11月11日在第九届突厥国家组织峰会上签署。该协定将促进现代铁路、水路和公路运输系统的发展，确保事先信息交换以加快火车通关程序，并在货物管理方面实施数字技术。

-截至2023年年底，哈萨克斯坦与突厥国家组织成员国之间的货物运输量达到3500万吨，同比增长20%。跨里海国际运输走廊已成为多国战略合作项目，这条连接中国、中亚和欧洲的运输大动脉将显著减少运输时间和成本，成为“一带一路”大陆桥。-努戈曼诺夫表示。

他指出，该协定还将简化国际多式联运程序，增加突厥国家间的公路、铁路和海运货运量。未来几年，阿克套海港将被打造成“集装箱运输枢纽中心”，年运输量将提升至30万个标准箱。

-此外，协定还规定成立突厥国家交通运输发展联合委员会。与此同时，该协定还将为进一步增加哈萨克斯坦的过境货物运输量创造先决条件，并对国家过境运输潜力的发展产生深远而积极的影响。-努戈曼诺夫强调。

【编译：阿遥】