国家元首参访阿拉木图国际机场新航站楼

国家元首听取了关于新航站楼在正式开放前的各项准备工作开展情况，了解了航站楼内的旅客登记区、海关监管区和货运区等各个区域的功能。

“阿拉木图国际机场”运用公司总裁阿尔普·埃尔·通加·埃尔索伊向哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统表示，该航站楼的建造符合地震和消防安全要求，根据设计指标，航站楼主体建筑可抗10级地震。

新航站楼总占地面积5.35万平方米，每年可以承受1400万人次的客流量。

该项目是中亚地区首个获得世界银行集团下属私营部门机构国际金融公司(IFC)的Excellence in Design for Greater Efficiency（EDGE：优秀高能效设计）认证的机场设施。

考虑到不断增长的客流量和航班数量，该航站楼设施拥有50个登记口，并配备了全新的技术装备。设施内为特殊需要人群提供了所有便利的条件。

Фото: Ақорда

托卡耶夫总统还参观了国际机场的新VIP候机室。

国家元首对阿拉木图国际机场航站楼项目予以了高度评价。

- 阿拉木图国际机场是我国最大的机场。每年前来我们的“南都”旅游观光的游客正在不断增加，去年来访游客数量超过了200万人次。两年前，我曾经参加过项目的开工仪式，亲手埋下了一枚胶囊。而在明天，新的航站楼就将开始为旅客和航班提供服务。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统向承建阿拉木图国际机场新航站楼项目，并以符合国际标准的水平高质量完成工作的TAV GROUP公司表示感谢。总统同时也感谢了参与该项目融资的欧洲复兴开发银行、国际金融公司和欧亚开发银行。

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Ақорда

Фото: Ақорда

【编译：木合塔尔·木拉提】