国家元首评价韩国总统访问哈国：历史性事件

在两国总统及两国代表团成员共同出席的会谈期间，哈萨克斯坦总统托卡耶夫评价称，韩国总统尹锡悦此次对哈萨克斯坦进行的国事访问，是一次历史性的事件。

托卡耶夫强调指出，今天的会谈必然会扩大哈韩合作范围，将两国关系提升到新的水平。

哈萨克斯坦总统表示，韩国已发展成为具有全球影响力的经济和技术旗舰国家。托卡耶夫指出，世界知名的韩国企业正在为提升韩国在国际舞台上作为“全球重要国家”的地位做出重大贡献。

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托卡耶夫谈及双边关系的发展时表示，韩国是是哈萨克斯坦在亚太地区的重要战略伙伴之一。在哈萨克斯坦的对外贸易额排名方面，韩国位居第四，并且是哈萨克斯坦前十大外国投资来源国之一。

国家元首指出，三十多年来，哈萨克斯坦和韩国实现了高层政治对话，建立了成功的经济合作和牢固的人道主义关系。两国在议会间、政府间、机构间等各个领域建立了合作。两国工商理事会和政府间贸易经济和科技合作委员会正在积极有效的开展工作。

托卡耶夫强调，长期稳定的互动机制对于在两国工商界当中建立密切关系发挥了非常重要的作用。目前，已经有700多家韩资公司在哈萨克斯坦成功开展业务。

文化和人道主义领域的双边合作也非常密切。

- 在哈萨克斯坦生活着12万韩裔哈萨克斯坦公民，他们在促进两国各领域合作互动方面做出了无法计量的贡献。此外，在韩国接受教育的数千哈萨克斯坦青年，也堪称两国友谊的金色桥梁。- 托卡耶夫说。

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韩国总统尹锡悦则表示，能够在韩国与哈萨克斯坦建立战略伙伴关系十五周年之际访问哈国，令他非常高兴。他还就托卡耶夫总统的热情欢迎表示了感谢。

- 韩国愿与主要战略伙伴哈萨克斯坦共同迈向光明、完美的未来。- 尹锡悦说。

会谈期间，双方探讨了能源、基础设施、工业、工程、贸易、运输物流、数字化、航空航天、金融、教育、医疗、医药、旅游、文化、生态等领域的合作前景。

会谈最后，托卡耶夫总统对此次富有成效和建设性内容的会谈予以了高度评价，并对参会的韩国代表团表示了感谢。

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【编译：木合塔尔·木拉提】