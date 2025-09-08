国家元首强调联合国无可替代 呼吁改革安全理事会

托卡耶夫在讲话中，将二战最重要的制度性成果——联合国成立80周年作为另一重要纪念日。

- 联合国至今没有替代选项，哈萨克斯坦认为它应继续作为解决所有紧迫国际问题的核心对话平台。然而，改革联合国，尤其是其核心机构安全理事会已成当务之急。- 他说。

托卡耶夫透露，他将出席不久后在纽约举行的联合国大会纪念性会议，并在会上阐述哈萨克斯坦对国际局势及联合国改革的立场。他同时指出，联合国目前在应对现实问题时显得力不从心，并表示将很快公布相关建议。

- 我将在纽约联合国大会纪念性会议上发表讲话，届时将阐述哈萨克斯坦对国际局势及联合国改革的看法。- 托卡耶夫总统说。

值得一提的是，这是托卡耶夫总统的第八次国情咨文。按照惯例，总统每年在9月议会新会期开幕时发表国情咨文。

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在国情咨文中指出，建设文明与进步的国家必须以“法律与秩序”为根基，全社会要对违法和不文明行为形成零容忍态度。同时，总统呼吁全民珍视团结与安宁，只有社会稳定，国家才能战胜各种挑战。

国情咨文的直播在Jibek Joly电视台、其YouTube频道及Kazinform网站上进行。Kazinform网站和Telegram频道还将提供文字直播。

【编译：木合塔尔·木拉提】