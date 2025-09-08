托卡耶夫总统呼吁国民珍视并守护社会安宁

托卡耶夫强调：

- “法律与秩序”原则是国家牢固的根基。要在社会中彻底确立这一原则，各相关机构必须统一立场，坚决杜绝任何违法行为，形成对各种不法和不公的抵制氛围。只有这样，才能在公众中培养对违法、暴力和粗暴行为的不容忍态度。”

他坦言，当下社会中仍存在一些不良现象，例如言语粗鲁、争吵甚至肢体冲突。

- 遗憾的是，在公共场所和道路上，这类现象时有发生，其中甚至包括个别人喧哗、辱骂、扰乱公共秩序。这不仅与文明社会格格不入，也损害国家在国际社会的形象。要成为先进民族，就必须彻底摒弃这些不良习惯。

在谈到社会稳定问题时，总统引用了阿拜的名言：“你们要互相为友，否则一切努力皆徒劳。”他指出：

- 文化与礼仪、教育与修养，应从每一位公民、每一个家庭做起。在当今充满不确定性的时代，最重要的任务是巩固国家独立与领土完整。为此，我们必须保持团结。如果人民和睦、内部稳定，我们就能战胜一切困难，跨越所有障碍。因此，我呼吁国民珍视并守护社会安宁。

托卡耶夫补充说，每位公民都应当具备国家意识和爱国精神。

- 如今，爱国主义的内涵正在不断发展和丰富。过去，它更多与语言、文化和精神价值相联系，当然，这些依然是民族身份的核心，也永远不会被剥夺。对此无需担忧。

值得一提的是，这是托卡耶夫总统的第八次国情咨文。按照惯例，总统每年在9月议会新会期开幕时发表国情咨文。

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在对全国人民的国情咨文中指出，许多国家积极与哈萨克斯坦建立友好关系并致力于加强互利合作，这反映了哈萨克斯坦在国际舞台上的高声誉和影响力。

国情咨文的直播在Jibek Joly电视台、其YouTube频道及Kazinform网站上进行。Kazinform网站和Telegram频道还将提供文字直播。

【编译：达娜】