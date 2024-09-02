国家元首强调改革国有企业管理制度，推动投资环境改善

-在全球投资竞争日益激烈的背景下，我们必须采取“此时此地”原则，加大招商引资力度。为此，政府投资委员会被赋予了更大的权力，这使我们能够加快在深加工、石油天然气化工、旅游、能源、机械制造等优先领域的项目实施。-托卡耶夫表示。

国家元首指出，必须采取更有力的措施，防止流入国内经济的海外直接投资规模减少。他提到，并非所有地方行政长官和部长都在积极参与招商引资工作，政府必须对此进行调整。

托卡耶夫总统强调，应更加注重提高与国际金融机构合作的公私合作项目的质量，并要求政府制定一份可以通过公私合作机制融资的大型项目清单。

-今年5月，我签署了《关于经济自由化措施》的法令。该法令的所有规定必须严格执行。-托卡耶夫总统强调。

托卡耶夫总统指出，哈萨克斯坦目前还没有制定出最佳的国有企业管理政策。他表示，需要通过立法明确国有企业的目标、职能、类型和融资方式等，并确保政府与控股集团之间的财务关系稳定且系统化。

国家元首进一步强调，总检察院已开始积极参与重大项目的审批，为投资者开辟“绿色通道”。部分经济犯罪也被非刑事化处理。然而，企业界对政府部门过度监管和执法的抱怨仍然存在。政府应加强与总检察院的协调，消除这些不利于投资环境的因素。

关于非法资产的追讨工作，托卡耶夫总统指出，需要明确政府与资本所有者之间的互动机制。他表示，被列入相关目录的企业家可以选择不承认所转移资产的非法性，并与政府达成协议。这为大型企业家提供了一个重要机会，但他们也应自愿向政府和检察院做出让步，将资金注入国家预算。

-他们应该主动这么做，而不是斤斤计较。同时，作为哈萨克斯坦的公民，他们有义务为学校、医院、体育场、博物馆等社会文化设施的建设投入大量资金。-托卡耶夫总统补充道。

【编译：阿遥】