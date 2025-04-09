21:18, 09 四月 2025 | GMT +5
国家奥委会代表出席亚洲奥林匹克理事会区域论坛
（哈萨克国际通讯社讯）据国家奥委会网站消息，亚洲奥林匹克理事会及奥林匹克团结基金地区论坛第二阶段会议在塔吉克斯坦首都杜尚别举行。来自中亚和西亚19个国奥会代表出席了本次论坛。
哈萨克斯坦国家奥委会秘书长阿勒穆詹·阿卡耶夫、首席执行官努尔兰·诺戈尔别克以及国际关系部主任阿娜尔·斯兹德阔娃参加了此次会议。
论坛议程涵盖了2026年爱知-名古屋亚运会、2025年巴林亚青会以及2026年利雅得亚洲室内与武道运动会等赛事的筹备工作。
此外，会议还特别关注了国际奥委会提出的2025-2028年奥林匹克团结新规划。与会代表还就支持运动员和教练员、发展各国国家奥委会以及推广奥林匹克价值观等议题进行了探讨。
活动期间，塔吉克斯坦国家奥委会还在亚洲奥林匹克理事会“全民亚运”计划框架下组织了一场大众欢乐跑活动。此举旨在推广洲际顶级体育赛事，并倡导健康的生活方式。
据悉，本次论坛是促进区域奥林匹克运动发展、交流经验和加强合作的重要平台。
据此前报道，哈萨克斯坦国家奥林匹克委员会主席根纳季·戈洛夫金近日在阿斯塔纳与卡塔尔国家奥委会主席、国家奥委会协会副主席谢赫·乔安·本·哈马德·本·哈利法·阿勒萨尼举行正式会谈。
【编译：阿遥】