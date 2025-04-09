国家奥委会代表出席亚洲奥林匹克理事会区域论坛

哈萨克斯坦国家奥委会秘书长阿勒穆詹·阿卡耶夫、首席执行官努尔兰·诺戈尔别克以及国际关系部主任阿娜尔·斯兹德阔娃参加了此次会议。

论坛议程涵盖了2026年爱知-名古屋亚运会、2025年巴林亚青会以及2026年利雅得亚洲室内与武道运动会等赛事的筹备工作。

此外，会议还特别关注了国际奥委会提出的2025-2028年奥林匹克团结新规划。与会代表还就支持运动员和教练员、发展各国国家奥委会以及推广奥林匹克价值观等议题进行了探讨。

活动期间，塔吉克斯坦国家奥委会还在亚洲奥林匹克理事会“全民亚运”计划框架下组织了一场大众欢乐跑活动。此举旨在推广洲际顶级体育赛事，并倡导健康的生活方式。

据悉，本次论坛是促进区域奥林匹克运动发展、交流经验和加强合作的重要平台。

据此前报道，哈萨克斯坦国家奥林匹克委员会主席根纳季·戈洛夫金近日在阿斯塔纳与卡塔尔国家奥委会主席、国家奥委会协会副主席谢赫·乔安·本·哈马德·本·哈利法·阿勒萨尼举行正式会谈。

【编译：阿遥】