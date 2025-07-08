金砖国家峰会：哈萨克斯坦提出生态与人道合作优先议程

会议期间，与会代表围绕生态环境保护、《联合国气候变化框架公约》缔约方会议（COP30）的筹备工作，以及全球卫生体系建设等问题进行了讨论。

努尔特列吾在发言中指出，维护生态系统、保护森林、恢复咸海及减缓冰川融化趋势，需要各国共同努力。他强调，应将应对气候威胁作为优先事项，呼吁加强早期预警系统建设、提升突发事件应对能力，并强化多边协调合作。为此，哈萨克斯坦提出利用国家卫星技术开展气候监测和灾害预测的倡议。

部长的讲话中还特别提到了卫生健康议题。哈萨克斯坦方面呼吁各国加入“初级卫生保健国家联盟”。该倡议以1978年《阿拉木图宣言》为基础，是全球卫生领域的重要文件之一。

最后，努尔特列吾表示：

- 我们的国家拥有丰富的自然资源、知识和潜力。但最重要的是，我们拥有共同的利益。哈萨克斯坦愿与金砖国家一道，为人类和地球的福祉加强伙伴关系。让我们共同并提前行动。在此，我诚挚邀请各位参加哈萨克斯坦将在2026年与联合国合作举办的区域生态峰会。

他还向巴西方面表示感谢，感谢其热情接待、高水平组织此次活动，并为加强“全球南方”国家之间的相互理解营造了开放的对话氛围。

峰会期间，努尔特列吾还与土耳其外长哈坎·菲丹举行了双边会谈，双方就发展双边及多边合作路径，以及其他共同关心的问题进行了讨论。

【编译：达娜】