国家元首会晤格鲁吉亚议会议长

国家元首对格鲁吉亚议会代表团来访表示热烈欢迎，并强调哈萨克斯坦高度重视发展与格鲁吉亚的全面关系。

托卡耶夫表示，哈格两国人民之间深厚友谊和相互理解是双边关系取得重大成就的坚实基础。他特别强调了议会间对话在加强两国关系中的重要作用，并提到哈格两国议会友好小组可以为扩大双边合作做出更大的贡献。

托卡耶夫指出，目前许多哈萨克斯坦企业正在格鲁吉亚各个经济领域积极开展业务，为进一步扩大两国经贸关系做出了积极贡献。

双方还重点讨论了加强两国文化人文关系的问题。托卡耶夫总统借此机会祝贺格鲁吉亚国家队历史性晋级欧洲杯决赛圈，并预祝他们在比赛中取得更大成就。

帕普阿什维利则表示，此次访问具有里程碑意义，因为这是格鲁吉亚议长首次正式访问哈萨克斯坦共和国。

帕普阿什维利重申格鲁吉亚致力于进一步加强与哈萨克斯坦的关系，并表示第比利斯期待与阿斯塔纳在各个领域继续全面深化双边关系，包括交通物流合作领域。

帕普阿什维利对托卡耶夫总统关于共同发展跨里海国际运输走廊的倡议表示了支持。

【编译：阿遥】