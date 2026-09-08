哈萨克斯坦国家奥委会冬奥会社交媒体活跃度居首

根据IRIS Sport组织在ANOC Social Media Dashboard项目框架下开展的研究，哈萨克斯坦国家奥委会Instagram账号单条发布内容的平均互动量位居首位。每条内容平均获得2.4583万次互动，是入选该项排名的各国家奥委会中最高的。

哈萨克斯坦国家奥委会在社交媒体整体运营效果方面同样取得较好成绩。反映受众参与程度的互动率达到118.9%，在入选排名的国家奥委会中位列第四。若将研究涉及的所有社交媒体平台合并计算，每条发布内容平均获得1260次互动。

Фото: ҰОК

奥运会期间，与哈萨克斯坦相关的社交媒体账号总粉丝数达到778万，新增粉丝11.2万人，增长4.05%。各类发布内容累计获得925万次互动，视频播放量达到3410万次。

值得一提的是，这一成绩并非通过大量发布内容取得。在发布内容数量方面，美国、意大利、日本、英国和法国代表团位居前列。从这一角度来看，哈萨克斯坦国家奥委会取得的成绩首先体现了内容发布的有效性，以及通过内容调动受众参与互动的能力。

根据IRIS Sport的研究，2026年冬奥会期间，观众对运动员相关内容表现出更大的兴趣。在带动受众活跃度的各类内容中，围绕运动员情绪、胜利和奖牌、赛前准备、个人故事以及奥运会幕后花絮等内容占据多数。即使是与比赛成绩没有直接关系的内容，也获得了较高关注度。

哈萨克斯坦国家奥委会在日常工作中正是将这些方向作为重点。委员会注重展现国家队成员及其真实情感，运动员本人也积极参与内容制作。联合发布的内容进一步扩大了受众范围，提高了粉丝的关注度。这种形式在Instagram平台上的效果尤其明显。

“对我们而言，能够在社交媒体活跃度方面取得较好成绩，并连续两届奥运会都跻身前列，具有重要意义。在巴黎夏季奥运会上，哈萨克斯坦国家奥委会在这一指标上排名第二，而根据2026年冬奥会的成绩，我们升至第一位。这表明，我们开展的相关工作具有系统性，更重要的是，也反映出哈萨克斯坦民众对国家队的关注度非常高。我们的粉丝非常活跃。他们关注并支持我们的运动员，留言互动、分享内容，与代表团一起经历运动员最精彩的时刻。哈萨克斯坦国家奥委会再次跻身国际排名前列，与粉丝们的积极参与密不可分。我们向每一位在整个奥运会期间支持运动员、陪伴运动员的粉丝表示衷心感谢。”哈萨克斯坦国家奥委会市场营销部主任古丽娜孜·舒肯诺娃表示。

值得一提的是，这一运营方式的有效性也在ANOC数字加速器计划框架下得到了单独评估。哈萨克斯坦国家奥委会成为入选2026年奥运会期间社交媒体高效运营案例研究的两家国家奥委会之一。IRIS Sport将以此为案例，对其社交媒体运营方式进行专题研究。

近期，国际奥委会已将哈萨克斯坦国家奥委会备战奥运会和青年奥运会国家队的经验列入世界最佳实践案例。