国家元首会见罗马尼亚总统克劳斯·约翰尼斯

会谈中，国家元首强调指出，哈萨克斯坦与罗马尼亚之间的经贸关系发展迅速。

他表示，罗马尼亚是哈萨克斯坦在东欧地区领先的贸易伙伴。

目前，双边贸易规模已达13亿美元，同比增长20%。

- 我们视罗马尼亚为友好国家，高度尊重贵国的历史、当下的政策以及人民的传统。- 哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫说。

国家元首指出，为了进一步发展哈-罗经贸合作关系，两国政府间委员会和哈-罗企业家协会应发挥更加积极的作用。

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克劳斯·约翰尼斯表示，罗马尼亚方面期待进一步深化同哈萨克斯坦之间的双边合作。

- 我和我的团队今天能够在这里与您会晤，令人高兴。这是因为，我们两国是相互信赖的经济和政治伙伴国家。在此次会晤之前，我了解了两国之间相互交往的历史。我相信，与您加深高层政治对话有着充分的机会。- 罗马尼亚总统说。

双方就共同关心的国际热点议题，其中包括在联合国和欧安组织框架下的双边合作等问题交换了意见。

会晤最后，哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫邀请克劳斯·约翰内斯作为贵宾出席明年将在哈萨克斯坦首都召开的阿斯塔纳国际论坛。

【编译：木合塔尔·木拉提】