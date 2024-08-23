国家元首会见塔吉克斯坦议会下院议长

会谈中，国家元首高度评价了哈萨克-塔吉克双边关系的高速发展。托卡耶夫总统表示，昨天两国元首共同签署了《哈塔同盟关系协定》，该文件的签署，意味着两国关系开启了全新的阶段。

- 这份文件的历史意义非常重大。我们将在此基础上，迈出面向未来的步伐。我支持拉赫蒙总统关于加强两国议会间合作的建议。在哈萨克斯坦度过了自己大学生涯的您本人，一直都被视为我们国家的老朋友。因此，我们期待着双边议会合作的振兴，成为两国双边合作和同盟关系中最重要的一部分。- 托卡耶夫总统说。

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塔吉克斯坦下院议长则对哈萨克斯坦总统为两国立法机关开展全面合作所提供的支持表示了感谢。

- 很高兴能与您会面。我们的总统，尊敬的埃莫马利·拉赫蒙一直在为深化两国各领域合作和增强友谊做出努力。哈萨克斯坦和塔吉克斯坦是相互信赖的朋友，是战略合作伙伴。您的此次来访，显示了双边关系的高度发展。我们对此非常重视。访问期间，双方签署了16项文件，包括具有历史性意义的同盟关系协议。- 马赫马多伊尔·佐基尔佐达说。

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塔吉克斯坦下院议长表示，愿进一步推动两国议会间深入合作，扩大双边法律基础，促进两国议会间友好团体的相互联系。

会谈中，双方还就从立法角度为两国已达成的政治、经贸、人文等领域合作提供保障问题进行了讨论。

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【编译：木合塔尔·木拉提】