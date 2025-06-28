国家元首会见世界神经外科领域代表

总统表示，此类论坛在哈萨克斯坦举办，表明本国神经外科的成就已获得国际广泛认可。他还指出，大会将为神经外科领域的国际合作作出重要贡献，推动先进经验和技术的交流。

- 国家健康是任何国家可持续发展的基础。因此，全面发展医疗卫生体系是我们国家政策的优先方向。哈萨克斯坦积极投资于医疗基础设施现代化、专业人才培养、流程数字化及创新技术的引入。-总统强调说。

Фото: Акорда

托卡耶夫特别指出，哈萨克斯坦高度重视在神经外科领域应用人工智能。他表示，正是借助数字和机器人技术，国内神经外科正在蓬勃发展。

国家元首强调了与会各方对世界医学发展做出的重大贡献。

- 你们每一位都是拯救了成千上万生命的高水平专家。你们团结在一个崇高的使命下，即使在最艰难的情况下，也能为人们带来康复的希望。你们专程来参加在阿斯塔纳举行的神经外科大会。这表明医学无国界。科学和创新在神经外科领域发挥着特殊作用。-总统说道。

Фото: Акорда

托卡耶夫总统指出，哈萨克斯坦有意扩大旨在转让医疗技术和交流经验的国际合作。

- 在神经外科这样的高科技领域，医疗旅游有着巨大的发展潜力。我们已准备好建立稳定的国家间联系，以在这方面取得成功。-他说。

与会者高度评价哈萨克斯坦神经外科发展机遇，并同意在专家培训和先进技术交流方面提供支持。

托卡耶夫总统对此次富有成效的交流表示感谢。

他还指示卫生部长加大力度引进神经外科和全科医学领域的先进技术，并落实国家神经外科中心主任赛力克·阿克硕拉科夫提出的与邻国就外国人在哈萨克斯坦的治疗问题达成政府间协议的建议。

Фото: Акорда

Фото: Акорда

沃尔特·爱德华·丹迪神经外科学会会长、美国乔治·华盛顿大学神经外科教授萨利姆·阿卜杜勒劳夫、俄罗斯N.N.布尔登科国家医学神经外科研究中心科学主任兼名誉主席亚历山大·科诺瓦洛夫、英国大奥蒙德街医院小儿神经外科和颅面外科系主任、伦敦大学学院小儿神经外科教授努尔·乌尔·奥维斯·吉拉尼、意大利仁爱IRCCS研究医院伽玛刀和立体定向神经外科系主任皮耶罗·皮科齐、哈萨克斯坦卫生部长部长阿赫马拉尔·阿勒纳扎尔沃娃、国家神经外科中心赛力克·阿克硕拉科夫董事长在会上致辞。

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда

【编译：小穆】