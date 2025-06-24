国家元首会见欧洲复兴开发银行行长 共商合作前景

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与奥迪尔·雷诺-巴索讨论了哈萨克斯坦与EBRD合作的未来前景，并就全球经济热点问题交换了意见。自与该金融组织建立联系以来，哈萨克斯坦在中小企业、能源、农业等多个战略领域取得了显著成果。

总统对欧洲复兴开发银行投资于联合项目、特别是实施“绿色经济”计划的意愿表示欢迎。

奥迪尔·雷诺-巴索高度评价了哈萨克斯坦的投资潜力，并表示该金融组织有兴趣进一步支持哈萨克斯坦的基础设施发展。她提到，近期已决定为全长234公里的阿克托别-乌尔盖辛高速公路翻新项目提供资金支持，该线路对促进国内及国际运输具有重要意义。

奥迪尔·雷诺-巴索表示，EBRD与哈萨克斯坦的合作持续取得成功。她指出，2024年投资额较2023年翻倍，达到近10亿欧元。此外，她还确认银行将继续支持哈萨克斯坦的运输潜力及能源行业发展。

【编译：木合塔尔·木拉提】