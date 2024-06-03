国家元首会见世贸组织总干事奥孔乔-伊维拉

-相信在您的领导下，国际多边贸易体系将朝着消除贸易壁垒、创造公平竞争环境的方向进行深度变革。您此次阿拉木图之行有着重大意义，借此机会，我谨对您一直以来对哈萨克斯坦的密切合作表示感谢。作为世贸组织第十二届部长级会议主席国，哈萨克斯坦肩负着重大责任和光荣使命，此次会议上，各成员国就世贸组织改革达成了一系列重要决议。-托卡耶夫总统在会见中表示。

托卡耶夫总统强调，尽管全球贸易保护主义和贸易限制日益加剧，哈萨克斯坦始终致力于建设开放型经济。目前，哈萨克斯坦与180多个国家开展贸易，过去三年来，对外贸易总额增长了53%，达到1600亿美元。

国家元首还介绍了他最近签署的经济自由化法令，旨在加强公平竞争、保护经营自由、减少政府对经济的干预。

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托卡耶夫总统还强调，正在阿拉木图举行的第二届中亚贸易政策论坛，对于促进区域经济合作以及推动中亚国家融入多边贸易体系具有重要意义。

奥孔乔-伊维拉高度评价哈萨克斯坦在担任世贸组织第十二届部长级会议主席国期间，为推动国际贸易领域重大决策出台所作出的贡献。

会晤结束时，托卡耶夫总统向奥孔乔-伊维拉女士授予二级“友谊”勋章，以表彰她为加强多边贸易体系和提升世贸组织全球作用所作出的贡献。

【编译：阿遥】