国家元首会见斯洛文尼亚总统娜塔莎·皮尔茨-穆萨尔

国家元首在会谈中强调指出，斯洛文尼亚是哈萨克斯坦在欧盟中重要的合作伙伴。总统表示，两国间各领域合作正在高速发展当中。

哈斯穆-卓玛尔特托卡耶夫邀请娜塔莎·皮尔茨-穆萨尔出席明年在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行的阿斯塔纳国际论坛。

- 我正式邀请您访问哈萨克斯坦。明年6月中旬，阿斯塔纳国际论坛将在我国首都举行，论坛将围绕重大的国际政治和经济问题进行讨论。今年6月举办的论坛非常成功。我希望您能与各国元首、总理以及众多跨国公司的负责人一起，成为下一届阿斯塔纳国际论坛的主要发言人之一。- 托卡耶夫总统说。

会谈期间，两位总统就哈萨克斯坦和斯洛文尼亚在贸易经济、运输物流和人文域的合作前景等进行了讨论，双方还高度关注了两国在医药、物流、IT行业等领域相互合作的积极成果。

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斯洛文尼亚总统表示，发展同哈萨克斯坦之间的合作是斯洛文尼亚非常重视的事务。

- 我们之间存在着加强合作的各种可能性，两国之间不存在任何紧迫问题。我也邀请您对我们国家进行访问。- 娜塔莎·皮尔茨-穆萨尔说。

双方还久国际热点议题交换了意见，特别是关于保障国际社会的稳定与安全、改善联合国结构等问题。

两位总统均同意，中亚和哈萨克斯坦在国际舞台上的作用正在日益增强。

两国元首就继续在国际组织框架内继续发展和建立密切合作关系达成了共识。

【编译：木合塔尔·木拉提】