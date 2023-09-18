国家元首会见花旗集团首席执行官范洁恩

总统对花旗集团为哈萨克斯坦物流交通领域提供融资支持的意向表示了支持

正在对美国纽约进行工作访问的哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫，17日同花旗集团（Citigroup）首席执行官范洁恩（Jane Fraser）举行了会晤。

会谈期间，总统与花旗集团首席执行官就花旗集团在哈业务拓展前景等情况进行了讨论。

在哈萨克斯坦执业的唯一一家美国银行 - Citibank Kazakhstan是国际投资者、公共部门和大型企业的主要合作伙伴之一。

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托卡耶夫总统在今年最新发布的国情咨文中强调指出，为了促进金融行业的发展，进一步改善国内的营商环境，政府应吸引至少三家外国银行进入哈萨克斯坦经济领域。

会谈期间，托卡耶夫总统高度评价了花旗集团在协助阿斯塔纳国际金融中心保障与全球投资商之间的联系，以及推动哈萨克斯坦经济领域向数字化转型期间所发挥的作用。

花旗集团代表表示，该公司有意为发展哈萨克斯坦物流交通潜力的一系列项目提供融资支持，并已经制定了相应的计划方案。哈萨克斯坦国家元首对此表示支持。

双方在会谈中还就宏观经济预测及国际金融市场主要趋势等交换了意见。

在此次会晤框架下，哈萨克斯坦国家铁路公司与花旗集团签署了针对哈国铁购买西屋制动（Wabtec）公司机车车组的融资合作基本条款的协议。

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【编译：木合塔尔·木拉提】