突厥国家组织峰会：哈萨克斯坦总统提议设立网络安全理事会

总统指出，亚洲相互协作与信任措施会议在加强突厥国家领土稳定、安全与和平方面发挥着独特的作用和潜力。

- 我衷心感谢阿塞拜疆，以及所有突厥国家在亚信会议转型为正式国际组织过程中给予的支持。突厥国家在加强安全和应对包括恐怖主义在内的威胁方面拥有共同的目标和利益，因此我们在这方面的合作正在顺利开展。我们都支持旨在维护全球安全的倡议。但我们不应仅限于此。-托卡耶夫说。

托卡耶夫总统建议在组织框架内设立网络安全理事会，并指出许多国家正面临跨越国界的新威胁。

- 这将为协调我们各国的行动和动员其力量创造条件。这也将加强数字安全和技术联系。今年9月在阿拉木图举行的关于该主题的会议的成果再次证实了加强网络安全领域合作的重要性。-他说。

据此前报道，托卡耶夫总统在讲话中表示，哈萨克斯坦支持成立“突厥国家组织+”机制的倡议。

