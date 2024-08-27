国家元首接见奥运代表团代表 嘉奖获奖运动员

国家元首向所有凯旋而归的运动健儿们表达了祝贺，并特别提到了柔道运动员、奥运冠军叶勒多斯·斯梅托夫的成就，指出其所获得金牌是哈国历史上首枚在奥运会上夺得的柔道金牌。

- 你是一个真正的男人！我们都为你感到骄傲。事实上，连续三届成为奥运会奖牌获得者是只有真正的冠军才能做到的壮举，你的成绩鼓舞了我们所有的人。- 托卡耶夫总统说。

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托卡耶夫总统随后向其他在本届奥运会上取得成就的运动员，以及多年来陪伴在这些运动员的身边，为他/她们提供悉心指导的教练员们表示了诚挚的感谢。总统强调，在这样的全球性竞争中，哈萨克斯坦获得的每一枚奖牌都具有特殊的地位。

- 今天我向所有获得奥运奖牌的运动员表示诚挚的谢意。- 托卡耶夫总统说。

总统表示，巴黎奥运会明确的证明，国家队奥林匹克运动的支持非常重要。此次奥运会上，许多哈萨克斯坦运动员虽然未能取得奖牌，但他们的名字都出现在了决赛圈和前十名当中，距离领奖台可谓触手可及，显示了我国运动健儿们的高超技艺与意志。

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不过，国家元首表示，职业体育也存在一些紧迫问题有待解决。

- 国家为了培养高水平运动员而拨出了海量的资金。因此，公众期待一些体育项目在国际比赛中获奖也是理所当然的。有关部门要详细分析奥林匹克体育发展中出现的系统性错误，现在是时候进行全面改革了，并且主管部门、国家奥委会、单项体育联合会需要对此予以协调配合。体育运动应盛行公平竞争的精神，要坚持不懈地反腐败，避免保护主义等阻碍取得成功的因素。- 托卡耶夫总统说。

国家元首还强调指出，要高度重视在青少年儿童当中倡导和发展体育健身项目，并推动民间社会群众体育的发展。

- 这是一项非常重要的任务。因为通过发展群众体育，我们开辟了职业体育的道路，最重要的是，提高了国民的健康水平。因此，国家正在拨出适当的资金用于体育基础设施的发展，也就是为孩子们从小就无忧无虑地进行体育运动创造必要的条件。全国各地区有体育场地2万多个，特种体育场馆1.6万多个。所有这些设施都应该功能齐全，并且可供每个想要进行运动的人使用。各区域中心和县均应设立可供公众开展足球、拳击、摔跤、篮球、排球、射箭、乒乓球、象棋等大众体育项目的设施。这是各地行政长官的职责。政府最好对体育设施的效率进行审查，并就此问题采取适当措施。- 国家元首说。

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托卡耶夫指出，儿童和青少年体育学校在体育储备发展中发挥着关键作用，但当前青少年体校的教学设施、课程设置和资金分派使用都存在问题，未能很好的起到为奥林匹克运动补充后备力量的作用，最终导致体育行业人才青黄不接。总统认为，有必要采取有效措施，使其更加系统化和有效。

同时，国家元首指出，有必要创造最有利的条件，吸引高素质专家进入体育产业。应采取措施为教练员提供全面支持，特别是提高他们的社会和职业地位。

托卡耶夫总统还在讲话中强调指出，应该停止从国外“招募”外国运动员，给予他/她们哈萨克斯坦国籍并派遣这些外援来代表哈萨克斯坦参加国际赛事的做法。他表示，这种做法实际上阻碍了有志且有能力进入国家队的青年运动员的道路。

- 相反，最好考虑吸引实力雄厚的外籍教练来参与我国正在发展的体育项目的执教或者担任顾问。“外援”运动员的成功，或需会增加我们今天的荣誉，但终将损害的是我们明天的荣​​誉。这里最好优先考虑聘请专业教练。- 托卡耶夫说。

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托卡耶夫总统在讲话中指出，有必要为各类旨在为奥运匹克运动进行后备培养的教学机构提供全方位的支持。目前哈萨克斯坦已经在阿拉木图建立了新的奥运训练基地，并在阿斯塔纳建设国家体育大学，该大学中不仅将开展体育教育，还将设立现代化的体育研究中心。总统表示，他相信这一切的努力，都将最终为国家培养出新一代的体育健儿和奥运冠军。

托卡耶夫总统还批评了当前体育管理领域存在的问题，包括未能行程良好的人员筛选评价机制，运动员的选拔存在不公平的情况，训练标准也不统一，裁判员和教练员的素质有待提高，导致许多有才华的青年运动员被埋没等。

国家元首指出，国家需要加大对运动医学领域的投入，确保运动员在接受专业训练的同时，能够获得最优质的医疗服务。

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国家元首表示，过去五年来，高水平体育运动的支出增加了一倍，但没有相应的结果。为确保各体育项目的联合会能够有效的利用包括国家和赞助商提供的资金，总统表示应该对相关资金的使用情况，以及可行的融资渠道等进行重新的梳理和整顿。

- 我认为，政府部门、国家奥委会、体育主管机构、各地区单项体育联合会的工作存在很多差距，相互之间缺乏协调。按照目前的情况来看，相比于推动体育领域的发展，体育官员们更关心的是获取和使用预算资金。他们并不关心最终的结果。体育领域腐败案件时有发生。这不仅损害了国内体育的发展，也损害了国家的声誉。这是不能允许的！- 托卡耶夫总统说。

总统对目前每个地区独立决定支持哪些体育运动现状予以了批评，并指示政府采取措施，恢复各级体育相关机构的垂直管理。与此同时，国家体育协会和国家奥委会在国外也肩负着提高声誉的任务。

托卡耶夫总统指出，国家体育事业的发展受到特别关注，并强调了即将在我国举办的第五届世界游牧民族运动会的重要性。

- 通过这次大赛，首先，我们将向世界展示我们本土文明根深蒂固的历史。同时，这场盛大的比赛也将是加强各国友谊的重要一步。游牧民族运动会提供了一个很好的机会来提出环境保护、将哈萨克斯坦建设为绿色国家的主题。奥运会期间，突厥人民展现了相互支持、有爱、提携和团结的真实典范，不分你我，所有突厥国家的观众都为各同胞国运动员的胜利而由衷地欢呼。他们互相支持，并在需要时互相帮助。事实上，我们的摔跤手就像兄弟姐妹一样一起登上了领奖台。这是各国人民之间无私友谊真实体现！是一笔无价的资产！我们祝愿彼此在各个领域都一切顺利。游牧运动将加强兄弟国家牢不可破的团结。因此，我们必须高层次的、完美的完成此次运动会的举办工作。- 托卡耶夫总统说。

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哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统在总结讲话时重申，我们必须长期支持国民体育运动，建设全面发展的健康国家。

- 为此，我们正在医疗卫生、社会领域、教育、科学、文化、体育等领域进行大规模改革。我们要通过最公平的、最真实的方式来赢取奖牌。众所周知，在此之前，在虚假名声的引导下，曾发生过各种奇怪的行为。其结果，是许多运动员失去了健康，不仅毫无意义的断送了职业生涯，还使得国家的声誉也受到损害。哈萨克斯坦不需要一时的、通过欺骗性手段获得的成就。我们不应该担心别人对我们的看法，而应该保持我们的真实身份。我们需要毫不犹豫地大胆、系统地向前迈出一步。为发生在我们身上的任何事情而生闷气或感到压力是没有意义的。关于这一点我已经说过了。我们的目标每个人都很清楚，那就是成为一个全方位的先进国家。因此，我们应该团结一心，共同前行。奥运会最重要的价值不仅仅是奖牌，在全球竞争中，我们整个国家都有共同的愿望和意图，这才是我们最重要的价值观。- 托卡耶夫总统说。

最后，托卡耶夫总统对即将在巴黎残奥会上参赛的运动员们表示了祝福，祝愿他们在比赛中取得好成绩。

国家元首随后为此次巴黎奥运会上获得佳绩的运动员和教练员颁发了国家奖。

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【编译：木合塔尔·木拉提】