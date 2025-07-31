国家元首接见北哈州州长

会谈期间，北哈州州长就该州上半年的社会经济发展情况进行了汇报。

据他介绍，该州今年的油籽和饲料作物种植面积有所增加。此外，种子更新率已达到11.2%，节水技术正在积极推广。在国家计划框架内，已向农民拨款970亿坚戈。今年，国家支持规模比去年增加了24%。

努尔穆罕别托夫表示，北哈州的牛奶产量在全国排名前三，其中奶制品厂数量也位居全国前列。

他表示，目前该地区正在实施52个投资项目，总投资额达8930亿坚戈，将创造7.5万个新就业岗位。今年计划交付33.2万平方米的住房。目前，已有5栋多层住房交付使用。另有11栋建筑将于年底竣工。今年还将为社会弱势群体购置258套公寓。

总统还听取了该地区“未来学校”国家项目和医疗机构现代化情况报告。

总统强调，要做好秋收准备工作，及时落实农工业领域的投资项目。他还指出，要尽快完成彼得罗巴甫尔2号火电厂的维修，以及热力和能源供应网络的重建工作。

【编译：小穆】