国家元首接见阿拉木图州州长苏勒坦哈兹耶夫

苏勒坦哈兹耶夫向总统汇报了阿拉木图州今年前五个月的经济社会发展情况。他指出，阿拉木图州地区生产总值达5万亿坚戈，在全国排名第五，1月至4月的短期经济指标为107.9%。加工业在工业总量中占主导地位，达到88.5%。

苏勒坦哈兹耶夫指出，农业、通讯服务、交通运输、建筑和贸易等行业呈现出强劲增长。阿拉木图州已建立了7个产业园区，其投资组合包括207个项目，总价值3.7万亿坚戈。今年将实施58个项目，总投资额达4467亿坚戈，预计创造5.3万个就业岗位。

苏勒坦哈兹耶夫还介绍了阿拉木图州中小企业发展情况。他表示，截至2024年初，阿拉木图州共有13.67万家中小企业，同比增长6.3%。在“Auyl Amanaty”项目框架下，该州创建了53个农业合作社，其中46个获得了财政支持。

苏勒坦哈兹耶夫还报告了阿拉木图州在解决社会问题方面的进展，包括三班制学校问题。去年新建了13所学校，并计划在2024-2025年期间通过“舒适校园”项目再建设53所新学校。

托卡耶夫总统还听取了“清洁哈萨克斯坦”环保行动前五周的总体情况汇报。阿拉木图州居民积极参与公共空间的绿化和美化，行动期间共收集垃圾近两万吨，清理公共用地6600多公顷。总统称“清洁哈萨克斯坦”倡议为在全社会形成生态文明的重要一步，并指示州长继续推进这项工作。

此外，托卡耶夫总统与苏勒坦哈兹耶夫讨论了阿拉木图州首府库纳耶夫市，以及阿拉套市和阿拉木图城市群发展前景。

会见结束时，托卡耶夫总统指示继续大力实施阿拉木图州战略发展规划，并加紧与潜在投资者合作，稳步推进阿拉套城旗舰项目的落实。

【编译：阿遥】