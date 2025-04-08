国家元首接见巴甫洛达尔州州长

会谈中，拜汗诺夫向总统就巴甫洛达尔州去年的社会经济发展情况和未来发展规划进行了汇报。

据他介绍，去年巴甫洛达尔州所有主要经济领域均实现增长。去年，该地区国内生产总值增长了5.8%，并吸引了1.1万亿坚戈的投资（增长38％），创历史记录。

总统听取了金精矿加工和铁合金生产两个重大项目的实施情况。计划在埃基巴斯图兹建设3座铁合金厂，产能为46万吨。如果这些企业投入运营，哈萨克斯坦将成为世界第二大铁合金生产国。

据州长介绍，各项社会义务正在有序履行。该地区创造了3万多个新就业岗位，40座新设施投入运营，83座社会文化设施得到翻新。新建3所教育中心和可容纳1800名学生的“舒适校园”。新建3所教育设施替代紧急状态学校，翻修了26所教育机构。

州长表示，20 年来，供热管网的磨损程度首次下降了 1.3%。公共交通升级80%，已交付230辆公交车。有轨电车车队正在由欧洲复兴开发银行出资进行翻新。首批25辆新车将于今年9月交付。

国家元首指出，继续吸引投资和高质量、及时实施“舒适校园”国家计划非常重要。

最后，总统就进一步实现区域经济多元化、发展社会部门、实现基础设施现代化、做好春播准备等工作下达了具体工作指示。

【编译：小穆】