国家元首接见江布尔州州长 听取当地经济发展半年汇报

江布尔州州长向总统汇报了2024年上半年该州社会经济发展总体情况。

根据州长的汇报，报告期内，江布尔州经济整体稳定向好，各项指标数据均有显著增长，其中：建筑业增长12.3%，通讯业增长8.5%，运输业增长7.4%，农业部门增长4%。上半年交付使用的住房面积同比增长2.3%。固定资本投资达1963亿坚戈。

州长表示，该地区正在实施至2027年的70个投资组合项目，总价值达2.5万亿坚戈。这些项目投产后将创造6 300个就业岗位。同时，计划在今年年底前启动 19 个新生产设施。

江布尔州的制造业已达到了该地区经济比重的64.5%。

总统还听取了州长关于江布尔州社会基础设施发展方面的报告。具体而言，该地区正在建设26个医疗机构和41个教育机构。今年计划采购医疗设备452台，救护车38辆。到今年年底，将有 19 所学校投入使用。

在饮用水供应问题的解决方面，年底前该州将有37个偏远居民点被纳入统一供水系统，实现干净卫生的饮用水供应。

在共和国“洁净的哈萨克斯坦”环保项目框架下，江布尔州对其辖区内的历史文化古迹、公园和花坛、运河和沟渠等进行了全面清洁，种植了约6万棵树苗。

根据会谈结果，托卡耶夫总统向江布尔州州长就持续发展地方社会经济，改善居民生活条件等下达了一系列具体的任务。

【编译：木合塔尔·木拉提】