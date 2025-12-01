国家元首接见阿拉木图州州长 强调强化工农业与旅游业发展

托卡耶夫总统听取了阿拉木图州主要经济和社会发展指标落实情况，以及阿拉木图都市圈发展计划的汇报。

苏勒坦哈兹耶夫介绍说，过去三年间，阿拉木图州地区生产总值增长了1.8倍，从3.4万亿坚戈增至6万亿坚戈。今年1月至10月，短期经济指标达到109.7%。目前，该州正在推进13个总额逾4700亿坚戈的投资项目，涉及食品工业、物流和冶金等领域，并有海外公司参与。

苏勒坦哈兹耶夫指出，今年前九个月，加工业出口额增长了28.5%，达到6.185亿美元，其中90%为高附加值加工产品。

他还汇报称，阿拉木图州是有效利用国家农业补贴的地区之一：平均每1坚戈补贴可带来多达17坚戈的农产品产出。商品奶牛场数量已增至11个。

托卡耶夫总统听取了关于阿拉木图州社会事业发展情况的介绍。今年前十个月，约95万平方米住房竣工投入使用。三班制学校数量从52所降至28所。

此外，托卡耶夫总统还了解了围绕卡普恰盖水库和国家自然公园打造旅游集群的进展。今年，阿拉木图州共接待游客220万人次，同比增加36%。

托卡耶夫总统向苏勒坦哈兹耶夫提出了一系列具体要求，强调要增强阿拉木图州工农业发展潜力，推动物流和旅游业建设，并切实解决民众关心的紧迫问题。

