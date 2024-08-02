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    19:04, 02 八月份 2024 | GMT +6

    国家元首接见第一副总理罗曼·斯卡利亚尔

    Тоқаев
    Фото: Ақорда

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫2日接见了政府第一副总理罗曼·斯卡利亚尔。

    第一副总理在会谈中，向总统介绍了正在实施中的工业项目，以及为支持国内生产商而采取的一系列措施的执行情况。罗曼·斯卡利亚尔表示，上半年，全国采矿业增长105.1%，工程业增长9.4%，矿冶综合体增长8.3%。

    此外，第一副总理还向国家元首介绍了与石油和天然气管道建设、天然气加工厂调试和石化生产相关的项目进展情况。

    据其介绍，今年以来，全国已生产凝析油4470万吨、天然气300亿立方米。到今年年底，128个居民点将铺设天然气管道，国民天然气入户水平将达到61.8%。

    总统听取了关于交通和能源领域的新基础设施项目的汇报，以及政府为今年供暖季所开展的各项工作。

    第一副总理表示，目前全国正在改造和检修的供热管网总长度为309公里。为此将花费约1540亿坚戈预算拨款。此外，今年还计划检修10台机组、55台锅炉、45台汽轮机，涉及预算款为3270亿坚戈。

    托卡耶夫总统听取了关于招商委员会的活动，特别是与外国合作伙伴共同实施的大型投资项目相关的报告。其中一些协议是在国家元首出访期间达成的。

    自外国投资者理事会重组以来，涉及总金额约400亿美元的77个投资项目悬置问题已得到解决。同时，工程、食品和化学工业、采矿、冶金综合体、能源、地下资源利用等领域的高附加值项目受到特别重视。

    总统对相关工作提出了建议，提请副总理注意正在采取的措施的重要性，并指示继续在这些领域开展工作。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    投资 总统 经济
    Мұқтар Мұрат
    编译
    Мұқтар Мұрат
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