国家元首接见最高审计院院长 听取审计汇报

据汇报，今年上半年，最高审计署完成了涉及20万亿坚戈的12项国家审计，审计规模较2024年同期增长7.1倍。阿里汗·斯马伊洛夫表示，审计工作覆盖了中等教育、药品供应、数字化发展、电力能源以及高水平竞技体育资助等关键领域。

审计结果向政府及被审计对象提出了60多项建议和包含450条内容的整改通知书，并将20项违规事实的材料移交执法部门处理。

会上，阿里汗·斯马伊洛夫详细介绍了最高审计院推动的立法倡议。例如，最高审计院现已获得对预算外基金进行审计的权限。此外，为落实总统指示，国家基金资金使用的监督委员会已完成重组，以加强资金使用的监管并提高透明度。

其他重要举措包括：加强对供热企业及其负责人在供暖季准备工作中失职行为的问责力度，以及扩大对商品天然气零售价格的国家监管，覆盖所有市场主体。

总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫指示分阶段完善国家审计体系，特别强调提高其效率和透明度。他指出，引入现代数字技术加强对国家资金使用的监督至关重要，同时需减少不必要的开支，最大限度提升国家资源的收益。

【编译：木合塔尔·木拉提】