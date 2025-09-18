中文
    国家经济部预测：2028年公共债务将达57.5万亿坚戈

    哈萨克国际通讯社讯）国家经济部发布了2026年至2028年国家经济发展预测报告。

    报告指出，未来三年内，为满足社会和基础设施支出并抑制通胀压力，公共债务规模将逐步增加。但通过预算调整和税收政策改革，其增长速度将得到控制，债务水平将保持在宏观经济指标允许的范围内。

    预测显示，2026年至2028年间公共债务的规模如下：

    • 2026年——46.477万亿坚戈，占国内生产总值（GDP）25.3%；
    • 2027年——52.520万亿坚戈，占GDP25.5%；
    • 2028年——57.515万亿坚戈，占GDP25%。

    其中，2028年中央政府债务预计为44.956万亿坚戈，地方政府债务为12.559万亿坚戈，准公共部门债务则达47.108万亿坚戈。

    与此同时，哈萨克斯坦GDP预计将保持稳步增长：2025年161.8605万亿坚戈，2026年183.7882万亿坚戈，2027年206.0623万亿坚戈，2028年229.7977万亿坚戈。该预测基于2026—2028年布伦特原油价格维持在每桶60美元的假设。

    据国家经济部数据，哈萨克斯坦公共债务去年为31.8万亿坚戈，今年可能增至37.8万亿坚戈。

    据此前报道，2025年1至6月，哈萨克斯坦经济实现6.2%的增长，展现出强劲的正向势头

    【编译：阿遥】

