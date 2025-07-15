哈萨克斯坦经济2025年上半年增长6.2% 创14年新高

这一增速较前五个月高出0.2个百分点，是过去14年内国内生产总值（GDP）增长的最高水平。相比之下，去年同期经济增速为3.2%。

经济多领域齐头并进

经济实体的增长率为8%，服务业增长5.2%。交通运输（22.7%）和建筑业（18.4%）成为经济增长的重要驱动力。

贸易领域表现活跃，采矿业保持稳定增长（8.4%）。

此外，制造业增长5.5%，农业增长3.7%，为经济注入持续动力。

投资与外贸助推发展

基本资本投资同比增长19.3%，重点投向教育（增长3.5倍）、金融与保险（86.2%）、制造业（48.9%）、医疗（32.8%）和交通运输（16.2%）等塑造未来经济的领域。

今年1至5月，哈萨克斯坦外贸总额达535亿美元，其中出口298亿美元，加工产品出口102亿美元，进口增长2.2%至238亿美元。尽管全球贸易环境趋紧，哈萨克斯坦仍保持60亿美元的贸易顺差。

农产品出口表现尤为亮眼，粮食及面粉出口量增长35.2%，达1180万吨，其中粮食出口900万吨，创13年来最高纪录。主要出口市场包括乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、伊朗和阿塞拜疆。

制造业与建筑业持续发力

制造业生产量增长5.5%，得益于机械制造（11.1%）、食品生产（10%）、石油加工（9.6%）、金属制品（14.6%）、建筑材料（8.6%）和化工产品（7%）的显著增长。采矿业保持8.4%的增速，主要受石油（11.6%）和煤炭（11.7%）开采量增加的推动。

建筑业增长势头迅猛，增速达18.4%。上半年全国交付790万平方米的住宅，同比增长6.6%。

塞利克·朱曼哈林表示：“在全球外贸整体下滑的背景下，哈萨克斯坦通过多领域协同发展和投资驱动，成功保持了经济的强劲增长。”

【编译：木合塔尔·木拉提】