国家元首就卫国战争老兵、“人民英雄”阿布德哈里逝世致唁电

据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫7月14日向哈萨克斯坦“人民英雄”阿布德哈里·哈伊莫勒丁的家人至唁电，对他的离世表示哀悼，并向其家人和亲属致以慰问。

托卡耶夫总统在唁电中写道：

- 阿布德哈里·哈伊莫勒丁是一位勇敢的人，他年轻时就奔赴战场，凭借自己的英勇为赢得胜利做出了巨大贡献。战后，他积极参与国家和公共事务，多年来为国家福祉服务。一个世纪的人生中，他为我们树立了榜样。他的光辉形象和英名永远不会被遗忘。愿逝者的灵魂在天堂安息！

阿布德哈里·哈伊莫勒丁于1921年6月30日出生在阿拜州（前苏联：塞米巴拉金斯克州）。他于1942年1月加入苏联红军，并于当年7月派往前线，参加战争。

他参加了解放乌克兰、波罗的海和东普鲁士的战役。他曾在五条战线上作战：斯大林格勒、沃罗涅日、乌克兰第一战线、白俄罗斯第三战线和波罗的海第一战线。他还参加了攻占柯尼斯堡的战役。

1942年9月，阿布德哈里·哈伊莫勒丁在斯大林格勒保卫战中身负重伤。战争期间，他共负伤4次。

战争期间，他因英勇表现获得了苏联红星勋章。

2023年，托卡耶夫总统签署命令，授予阿布德哈里·哈伊莫勒丁为“人民英雄”称号。当年，阿拜州州长授予他“金星”勋章和“祖国”勋章。

【编译：小穆】