国家元首视察KamLitKZ重卡部件铸造厂 对高新技术予以好评

国家元首对铸造厂主要区域进行了参观，该厂负责为重型载重卡车生产各种零部件。

公司总经理迪米特里·古尔托维向总统介绍了工厂的整体情况。据其介绍，工厂目前的铸造件年产量为4.5万吨。该项目总投资782亿坚戈，为当地提供了500个长期就业机会。

哈萨克斯坦本国优秀工程师，以及来自世界各地的专业人士和欧洲汽车生产者，参与了该工厂的生产运营。

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视察期间，工厂代表还向托卡耶夫总统展示了铸铁冶炼、铸造、产品加工等工作的完整流程。

铸造厂使用了高新技术设备。由于自动化程度高和能源效率高，对环境的影响很小。目前，工厂内配备了30个机器人，用于执行复杂和繁重的技术操作。

托卡耶夫总统在完成参观后，会见了在工厂工作的青年技术人员代表，并对使用先进技术的工厂生产流程予以了高度评价。

- 我们正在为专业人才提供全力的支持，对此我在国情咨文当中也有提到。已宣布明年为“工人职业年”。劳动——始终是有价值的。我看到，这座工厂中工作的都是年轻人。我们对大型和中型企业中工作的专业人才，尤其是青年人才始终予以高度的支持。在我们国家，有传承了100、200年甚至更久的工人世家。对于这样的家庭，我们非常尊重。作为青年，你们的人生之路刚刚开始，我相信你们将为国家的繁荣发展贡献力量。祝大家好运。- 托卡耶夫总统说。

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总统还在新的生产设备上题字留念，并感谢项目参与者为哈萨克斯坦机械制造集群发展做出的贡献。

参观期间，库斯塔奈州州长库马尔·阿克萨卡洛夫向国家元首介绍了该地区吸引投资的信息。他特别报告了工业部门、农工综合体、冶金、工程和物流领域的新项目。

库马尔·阿克萨卡洛夫表示，在招商引资计划实施后，地区产品总量将翻一番，年度预算收入将增加750亿坚戈。预计平均工资将增长1.5倍，新增就业岗位约2万个。

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【编译：木合塔尔·木拉提】