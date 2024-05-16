托卡耶夫：哈国将始终是中国可信赖的伙伴

会谈期间，双方就哈萨克-中国战略伙伴关系的现状和发展前景，以及此前哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与中国国家主席习近平之间达成的各项共识和协议的落实情况等进行了讨论。

国家元首指出，哈萨克斯坦过去是、今后也将一直是中国可信赖的合作伙伴。发展与中国的关系，将两国关系提升至一个前所未有的新高度，是哈萨克斯坦最重要的外交政策方向之一。

Фото: Ақорда

- 哈萨克斯坦与中国全面战略伙伴关系和长久友谊一直在不断发展当中。我们对未来的发展充满信心，这一点需要强调指出。在双边贸易中具有领先地位的中国，是哈萨克斯坦最重要的贸易伙伴。去年的统计显示，两国之间的贸易额达到了400亿美元，这是一个创纪录的数据。我们现下计划将其提升至1000亿美元，并相信这是完全可以实现的目标。- 托卡耶夫总统说。

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中国副总理刘国中强调指出，中国与哈萨克斯坦之间的合作关系发展非常迅速。

- 作为中国人民的真诚善意的朋友，您多年来为中哈两国关系的发展做出了卓越的贡献。中方对此予以高度评价。我相信，在您的领导下，贵国将在建设繁荣强盛的新哈萨克斯坦之路上不断前行。中国和哈萨克斯坦，是和睦的邻居和相互信赖的伙伴，是互为补充的友好国家。- 刘国中说。

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会谈期间，双方就贸易、投资、农业、交通物流、能源和旅游领域的深化合作前景问题进行了讨论，并就人文领域合作的发展等交换了意见。

【编译：木合塔尔·木拉提】