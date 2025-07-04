阿拉木图国立木偶剧院将首次亮相法国国际戏剧节

- 参加“Off Avignon”戏剧节是剧院历史上的里程碑，为展示哈萨克斯坦民族木偶艺术提供了绝佳机会。我们对莎士比亚的经典悲剧《罗密欧与朱丽叶》进行了全新演绎，以木偶艺术语言呈现。剧中融合了精湛的表演技巧与独特的木偶塑形艺术，为观众带来全新的审美体验。作品不仅追溯了上世纪的家族历史，还触及当今社会热点问题，深入探讨了永恒而不朽的主题。这次出访对我们全体成员来说既是巨大责任，也是灵感的源泉。