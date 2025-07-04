09:02, 04 七月份 2025 | GMT +5
阿拉木图国立木偶剧院将首次亮相法国国际戏剧节
（哈萨克国际通讯社讯）阿拉木图国家木偶剧院近日获邀参加法国举办的当代戏剧艺术盛会之一——“Off Avignon”国际戏剧节，这标志着该剧院在国际舞台上的重要突破。
该节日起源于1947年，是全球最具声望和影响力的文化盛事之一，每年于法国城市阿维尼翁举行。本次代表哈萨克斯坦参演的阿拉木图国家木偶剧院将在“LaScierie”剧院上演威廉·莎士比亚的经典作品《罗密欧与朱丽叶》。该剧由导演迪娜·朱马拜执导。
阿拉木图国家木偶剧院院长阿尔马特·阿曼格尔迪表示：
- 参加“Off Avignon”戏剧节是剧院历史上的里程碑，为展示哈萨克斯坦民族木偶艺术提供了绝佳机会。我们对莎士比亚的经典悲剧《罗密欧与朱丽叶》进行了全新演绎，以木偶艺术语言呈现。剧中融合了精湛的表演技巧与独特的木偶塑形艺术，为观众带来全新的审美体验。作品不仅追溯了上世纪的家族历史，还触及当今社会热点问题，深入探讨了永恒而不朽的主题。这次出访对我们全体成员来说既是巨大责任，也是灵感的源泉。
值得一提的是，阿拉木图国家木偶剧院此前曾荣获加拿大国际戏剧节的最高奖项。
【编译：木合塔尔·木拉提】