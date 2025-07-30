各国缘何将黄金储备交由美国保管？

多个世界级黄金储藏设施设于美国

美国拥有全球最著名且安保级别最高的几大黄金储藏地：

纽约联邦储备银行（Federal Reserve Bank of New York） ：全球最大的黄金储藏所，地下25米，设有重达90吨的钢制大门。该处存有逾30个国家及国际组织的黄金，总量约6700吨，但几乎不包含美国本身的黄金储备。

肯塔基州的诺克斯堡（Fort Knox） ：位于军事基地内，存有美国财政部所属约4580吨黄金，占美方总储备一半以上。设施以厚1.2米的花岗岩墙壁、22吨重门及多重军用安保而著称。

丹佛铸币厂与韦斯特波因特储藏所 ：分别存储约400吨与1700吨黄金。

费城与旧金山铸币厂：除日常铸币外，也储存部分黄金，总计约1400吨。

储存黄金在美的主要原因

历史原因：

二战后，美国成为世界最强经济体。在1944年建立的“布雷顿森林体系”中，美元与黄金挂钩（1盎司=35美元），各国纷纷将黄金转运至美国换取美元。此外，马歇尔计划的经济援助和冷战期间的安全考量，也促使欧洲国家将黄金寄存美国以规避地缘政治风险。

金融基础设施健全：

纽约联储黄金存储体系安全性高、管理透明、转账效率高。在该系统内部“账面调拨”即可完成黄金交易，无需跨国运输，大幅降低国际金融交易成本。

地缘政治与战略考量：

对于北约盟国或美国盟友而言，将黄金存放于美国不仅是金融信任的体现，也是对美元主导体系的战略性参与。

低廉的存储费用：

美方仅收取每块金条（12.4公斤）年费约1.75–2.5美元。比如，1000吨黄金（约80645块）年费不过14万–20万美元，仅占其市场价值的0.0003%，几乎可视为象征性支出。

软实力的延伸：

美方并不靠存金盈利，而是通过提供免费或低价安全托管服务，加强世界对美元体系的依附与信任。

越来越多国家选择“黄金回流”

尽管美国黄金存储体系仍具吸引力，近年来多个国家开始分批将黄金运回本国，以实现“货币主权”与战略安全：

德国 ：自2013年起陆续将300吨从纽约、374吨从巴黎运回法兰克福，目前仍有1200吨黄金计划回归。

意大利 ：43%的黄金仍存于美国，相关回归议题持续受到关注。

波兰、印度、荷兰、奥地利、罗马尼亚等国自2015年以来陆续从美英等地取回部分黄金，出于政治风险和制裁担忧。

黄金“回流潮”的成因包括：

对美国政治未来不确定性（如特朗普时代的干预）表示担忧；

对冻结海外资产的警惕（如俄罗斯、委内瑞拉的遭遇）；

越来越重视“货币安全”与战略自主权；

全球地缘政治紧张加剧。

【编译：达娜】