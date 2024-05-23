英国宣布将于7月4日举行大选

当天，苏纳克在伦敦唐宁街10号首相府门前冒着大雨发表讲话说，他早些时候与英国国王查尔斯三世进行交谈，请求解散议会。国王已批准这一请求。

苏纳克在讲话中列出自己在政府任职期间的亮点，包括推出休假计划、帮助企业渡过新冠疫情等。他为政府所取得的成就“感到自豪”，并表示要为“每一张选票”而奋斗。

苏纳克表示，未来充满不确定性，但他的政府对未来有一个明确的计划。

-我将向你们证明，我领导的保守党政府不会让经济稳定面临风险。-苏纳克说。

自2010年时任保守党领袖卡梅伦带领该党赢得大选以来，保守党一直是英国执政党。民意调查显示，自2022年10月苏纳克执政以来，反对党工党对保守党一直保持着两位数的领先优势。

英国民调机构舆观调查公司最新民调结果显示，截至本月16日，保守党支持率仅为20%，工党支持率为47%。工党等党派不断施压，敦促苏纳克尽快举行大选。

苏纳克宣布大选时间后，英国工党领袖斯塔默称，这是国家需要且一直在等待的时刻，工党将“让英国重新为劳动人民服务”并改变这个国家。他在声明中概述了三个主题，即“停止混乱”“改变的时刻”“重置经济和政治”。