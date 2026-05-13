英国新任贸易专员：将深化与哈萨克斯坦关键矿产、能源及数字领域合作

他透露，将于本周访问哈萨克斯坦。

大卫·里德表示，目前英国与中亚国家贸易额接近50亿英镑，其中与哈萨克斯坦的贸易额达到27亿英镑，使其成为英国在中亚“遥遥领先”的最大合作伙伴。

他指出，英国目前已是哈萨克斯坦十大投资来源国之一，双方近年来重点加强了关键矿产、核能、航空航天及基础设施等领域合作。

金融合作也在持续深化。哈萨克斯坦已通过伦敦证券交易所发行欧洲债券融资约15亿英镑。

他还提到，阿斯塔纳航空公司（Air Astana） 近期签署了史上最大规模机队采购协议，计划购买最多50架空客飞机，其中部分机翼由英国布里斯托尔设计，并在北威尔士组装。

Фото: Kazinform

英国高校持续扩大在哈布局

教育合作同样被视为重点方向。

目前，包括考文垂大学（Coventry University）、赫瑞-瓦特大学（Heriot-Watt University）、德蒙福特大学（De Montfort University）以及卡迪夫大学（Cardiff University）等英国高校，正在阿拉木图和阿克托别等地扩大校区和合作项目。

大卫·里德表示，其核心目标是推动企业和教育机构“双向扩展”，创造真正的经济价值。

英国拟推动“中亚五国+英国”机制常态化

谈及今年2月首次举行的“CA5+UK”机制会议时，大卫·里德称，英国希望将这一机制进一步制度化，并推动商业论坛、投资峰会等更加务实的合作形式。

他表示，目前约85%的欧亚陆路货运经过中亚地区，而哈萨克斯坦境内拥有13条主要国际运输走廊，因此该国在区域物流体系中具有关键地位。

英国希望通过该平台，推动基础设施、采矿、能源等领域形成“可融资项目储备库”，并吸引更多长期投资。

哈萨克斯坦可供应英国22种关键矿产

在关键矿产合作方面，大卫·里德强调，哈萨克斯坦在英国供应链安全中具有战略意义。

他说，哈萨克斯坦能够向英国供应36种重点关键矿产中的22种，包括铀、钛、硅、铼等资源。

其中，一个由英国中小企业主导、与哈萨克国有企业 Zhezkazganredmet 合作的铼回收项目，目前已向劳斯莱斯（Rolls-Royce）供货。项目全面投产后，预计可满足全球约25%的铼供应。

此外，费罗合金资源公司（Ferro-Alloy Resources）正在哈萨克斯坦推进大型钒矿项目，预计可满足全球约10%的钒需求。

英国关注“中间走廊”发展

针对跨里海国际运输走廊问题，杰兹卡兹甘稀有金属企业（Zhezkazganredmet）表示，在全球供应链调整背景下，该运输路线的重要性正不断上升，而哈萨克斯坦是其中的核心国家。

他指出，英国主要希望通过项目融资、出口信贷、监管标准和咨询服务等方式，支持区域高质量基础设施建设。

与此同时，英国也高度关注该走廊在能源运输及绿色能源领域的发展潜力，包括风能、太阳能以及未来氢能项目。

数字化与人工智能合作空间扩大

谈及数字经济合作时，大卫·里德表示，哈萨克斯坦已实现超过90%的公共服务数字化，在人工智能、金融科技、网络安全及数据基础设施方面，为英国企业创造了广阔合作空间。

他认为，未来该地区对数据中心、云计算和数字系统的需求将持续增长，而英国在创新、监管和先进技术生态方面具有明显优势。

值得一提的是，此前，国家元首已签署法律，正式批准哈萨克斯坦与英国《战略伙伴关系与合作协定》。