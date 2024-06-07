“世界奇观”国际旅游电影节决赛将在阿斯塔纳举行

旅游电影节开幕式将于6月10日17:00在克列与贾尼别克可汗大街18号隆重举行。本次活动旨在促进独联体国家及其他国家内陆和入境旅游发展，提升民众旅行兴趣，并推动地区旅游经济的发展。本次电影节由阿斯塔纳市发展中心和阿克莫拉州旅游局共同承办。

阿斯塔纳被选为举办地并非偶然。这座城市不仅拥有高度发达的内陆和入境旅游业，还成功举办了多次高水平的大型旅游活动，展现了其独特的魅力和接待能力。

来自白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、中国、俄罗斯、乌兹别克斯坦等国家的优秀视频作品入围了本届“世界奇观”国际旅游电影节的决赛。参赛者将在30多个不同类别中角逐冠军，展示他们对旅游的独特见解和创意表达。

为保证比赛的公正性和专业性，电影节邀请了视频、营销、电视频道编辑、旅游媒体和视频博主等领域的专家担任评委。他们将对参赛作品进行严格评审，评选出最具创意和影响力的旅游影片。

【编译：阿遥】