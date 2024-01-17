美国或将胡塞武装重新列入“特定全球恐怖主义实体” 美军对其发动新一轮袭击

据中新社报道，胡塞武装曾在美国前总统特朗普执政期间，被列入“特定全球恐怖主义实体”，但现任美国总统拜登在2021年2月将其移出，当时美国国务卿布林肯曾表示，之所以决定取消对该组织的这一制裁，是因为担心可能危及向也门民众提供关键援助的能力。

报道称，鉴于2023年年底日益严峻的红海危机以及近期美军对胡塞武装展开打击，预计拜登政府将会在近期重新将其列入“特定全球恐怖主义实体”。

据介绍，这一制裁重启后，将会触发资产冻结等相关制裁措施。

另据中新社报道，当地时间1月16日，美国中央司令部表示，美军对也门胡塞武装发动了新一轮袭击，并摧毁了四枚胡塞武装的弹道导弹。

随后不久，胡塞武装宣称他们用导弹击中了一艘正在驶往以色列的散货船。

希腊航运部门也证实了这一消息，并称该散货船遇袭时正朝北往苏伊士运河方向行进，没有人员伤亡的报告。