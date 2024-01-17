中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    07:29, 17 一月 2024 | GMT +6

    美国或将胡塞武装重新列入“特定全球恐怖主义实体” 美军对其发动新一轮袭击

    胡塞武装的支持者
    Фото: 早报

    哈萨克国际通讯社讯）据美国有线电视新闻网(CNN)16日援引消息人士的话称，美国政府预计将在近期把也门胡塞武装重新指定为“特定全球恐怖主义实体”。

    据中新社报道，胡塞武装曾在美国前总统特朗普执政期间，被列入“特定全球恐怖主义实体”，但现任美国总统拜登在2021年2月将其移出，当时美国国务卿布林肯曾表示，之所以决定取消对该组织的这一制裁，是因为担心可能危及向也门民众提供关键援助的能力。

    报道称，鉴于2023年年底日益严峻的红海危机以及近期美军对胡塞武装展开打击，预计拜登政府将会在近期重新将其列入“特定全球恐怖主义实体”。

    据介绍，这一制裁重启后，将会触发资产冻结等相关制裁措施。

    另据中新社报道，当地时间1月16日，美国中央司令部表示，美军对也门胡塞武装发动了新一轮袭击，并摧毁了四枚胡塞武装的弹道导弹。

    随后不久，胡塞武装宣称他们用导弹击中了一艘正在驶往以色列的散货船。

    希腊航运部门也证实了这一消息，并称该散货船遇袭时正朝北往苏伊士运河方向行进，没有人员伤亡的报告。

    标签:
    国际 美国
    Ерлан Мазан
    编译
    Ерлан Мазан
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!