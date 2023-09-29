总统：哈国将强化作为欧亚大陆交通枢纽的地位

（哈萨克国际通讯社讯）在对德国进行的正式访问框架下，哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫会见了德国汉堡港口与物流股份公司（Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft，简称HHLA）董事会主席安吉拉·蒂茨拉特。

会谈期间，双方就哈萨克斯坦和德国加强运输和物流合作的前景等问题进行了讨论。

国家元首强调指出，HHLA公司在德国交通物流运输行业的发展当中发挥着重要的作用。

托卡耶夫总统对该公司计划在哈萨克斯坦开设分公司的想法予以了支持和肯定。

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哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫表示，交通物流运输行业对哈萨克斯坦经济发展具有战略性意义。他指出，哈萨克斯坦正计划增加自身作为欧亚大陆主要交通枢纽的地位。

国家元首在会谈期间还表示，哈萨克斯坦准备订购更多的货轮用于运输固体和液体货物，并计划吸引更多投资来发展里海沿岸的阿克套港和库里克港。

HHLA 是欧洲领先的物流公司。 该公司在汉堡、敖德萨、塔林、的里雅斯特拥有海港码头，并经营着与相关港口相连的中欧和东欧多式联运枢纽网络。

【编译：木合塔尔·木拉提】