突厥国家组织青年与体育部长第八次会议在阿斯塔纳举行

会议由哈萨克斯坦旅游和体育部部长叶尔波勒·穆尔扎波森诺夫主持，出席会议的还有突厥国家组织秘书长库巴尼奇别克·奥米拉利耶夫、匈牙利驻阿拉木图总领事萨博尔奇·卡罗伊·塞凯，以及来自阿塞拜疆、吉尔吉斯斯坦、土耳其、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦的相关部长和代表，此外，世界民族运动联合会主席比拉尔·埃尔多安也出席了会议。

在这一年度例行会议上，各国负责青年和体育事务的领导人共同探讨了如何进一步加强体育领域的合作，并就青年政策与体育领域的新项目提出了宝贵的意见和经验分享。

哈萨克斯坦旅游和体育部长穆尔扎波森诺夫在发言中表示，哈萨克斯坦高度重视在突厥国家组织框架内的全方位合作，并将全力支持促进突厥民族团结的各项倡议，以进一步加强和深化组织成员国间的合作。

- 我们有许多新的机会来增强体育实力。近年来，我们的运动员在国际舞台上取得了优异成绩。哈萨克斯坦的运动员积极参加了突厥国家组织成员国及观察员国的各类国际赛事。相信加强各国的体育合作，将为后代带来成功和鼓舞。我们必须特别重视青年体育的发展，青年是每个国家的核心资产，我们的目标是为他们的全面发展创造一切条件。 - 他说。

此外，穆尔扎波森诺夫还提出了在突厥国家组织范围内实施TAN联合项目的建议。该倡议旨在通过设立总部位于阿拉木图的突厥马拉松联盟，整合突厥民族的马拉松系列赛事。

- 我们邀请大家将来自六个国家的七场马拉松比赛纳入统一联盟，包括阿拉木图、突厥斯坦、巴库、撒马尔罕、伊斯坦布尔、布达佩斯的马拉松，以及“”Snow Leopard Run。联盟内的每个赛事代表将享有平等的决策权。 - 他补充道。

这一倡议将有助于通过吸引国际参与者和促进马拉松选手的跨境流动，增加旅游人数，同时有利于各赛事之间的最佳实践分享、提升赛事组织水平，确保比赛符合国际标准，并带来诸多其他优势。

会议最后，突厥马拉松联盟对与会代表的出席表示感谢，并特别感谢大家参与第五届世界游牧民族运动会。

【编译：达娜】